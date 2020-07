Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, 25 anni di amore con la campagna

06 luglio 2020 a

Grande successo per il primo appuntamento de La Terrazza a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. Il vicedirettore di Vanity Fair, Malcom Pagani, ha intervistato l’attore e regista Sergio Castellitto e sua moglie, la scrittrice Margaret Mazzantini. “Se potessimo vivremmo sempre a San Casciano - ha dichiarato la coppia di artisti che possiede un casale qui da 25 anni. I nostri quattro figli amano la campagna proprio come noi”. Insieme hanno ripercorso i loro esordi quando si incontrarono allo Stabile di Genova per recitare ne Le tre sorelle di Checov. Anche Mazzantini era un’attrice all’epoca, ma la forza della scrittura ha preso poi il sopravvento. “Senza rimpianti - ha confessato la scrittrice - ho sempre anteposto la vita a tutto”. Proprio la scrittrice ha scritto un testo su San Casciano che il marito Castellitto ha letto in pubblico con emozione. “San Casciano riparte - ha dichiarato il sindaco Agnese Carletti - Sono stati mesi difficili per tutti, ma adesso dobbiamo reagire e noi abbiamo scelto di farlo con gli incontri culturali de La Terrazza, all’aperto, seguendo I protocolli necessari”.