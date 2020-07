Operazione Gold: i carabinieri e la guardia di finanza sgominano un giro di usura ed estorsione, tre arresti

06 luglio 2020 a

a

a

Un'azione congiunta delle forze dell'ordine ha portato a scoprire e a sgominare un gruppo criminale dedito all'usura e all'estorsione. L'operazione denominata "Gold", infatti, ha visto lavorare fianco a fianco i carabinieri della Compagnia di Montepulciano e i militari della locale Tenenza della guardia di finanza che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Siena, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 persone, ritenute responsabili dei reati appena citati. Al momento non si hanno ulteriori dettagli, ma nel corso della giornata il quadro si arricchirà con nuovi particolari forniti dagli uomini dei corpi coinvolti e dal procuratore della Repubblica di Siena.