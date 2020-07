Un ingegnere piemontese: "Raul Gardini 30 anni fa ci incaricò di riprodurre l'architrave del Duomo di Siena"

05 luglio 2020 a

Intorno al Duomo di Siena ci sono tante storie, del passato remoto ma anche di quello prossimo. Una l’ha raccontata a tgvercelli.it un ingegnere piemontese, Giorgio Viazzo, laureato al Politecnico di Torino. Risale a una trentina di anni fa. “Con un gruppo di colleghi del Politecnico di Milano – spiega - fummo incaricati di fare dei rilievi dell’architrave del Duomo di Siena che, essendo in pietra arenaria, si stava letteralmente sfaldando. Si trattava di copiarla e di riprodurla per, eventualmente, sostituirla, qualora fosse stato necessario. Eravamo agli inizi degli anni Novanta, e quel progetto di salvataggio venne finanziato da Raul Gardini. Per copiare esattamente i personaggi dell’architrave, non su pietra arenaria ma su marmo bianco di Carrara, decidemmo di ricorrere ad una tecnica assolutamente innovativa, per quegli anni, anzi del tutto sperimentale che era la 3d, ricorrendo ad un pantografo speciale che, all’epoca, costava qualcosa come un miliardo e mezzo di lire. Pochissimi possedevano tecniche del genere, che oggi invece sono molto utilizzate, con macchine dai costi più abbordabili".

La soluzione arrivò grazie al mondo dell'imprendtoria: "Ci appoggiammo a un’azienda di Latina che realizzava i lavelli, e ci mettemmo all’opera. Le difficoltà di programmazione per quel lavoro sembravano a dir poco insormontabili: il computer del macchinario di quell’azienda veniva rifornito di 40 righe di ‘informazioni’. Noi, per riprodurre anche nei dettagli più minuti la nostra architrave, gliene inserimmo ben 40 mila. Riuscimmo a realizzare un primo abbozzo, ma poi la tragica morte di Gardini pose fine a tutto. Quell’esperimento mi è però sempre rimasto nel cuore”.