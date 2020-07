Alex Zanardi, il figlio Niccolò: "Questa serata è per te. Ne faremo un'altra quando tornerai"

05 luglio 2020 a

Niccolò Zanardi, figlio di Alex, dedica un altro post al babbo, ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria alle Scotte di Siena dopo l'incidente in handbike. Il ragazzo pubblica una serie di foto insieme a @lopezmartina. E' a Castiglione della Pescaia, alle sue spalle il sole è già tramontato sul mare. "Papà, questa serata è per te - scrive Niccolò - e quando tornerai ne faremo un'altra".

Poi ringrazia le persone che in questa difficile fase lo stanno sostenendo: "Un ringraziamento speciale a coloro che mi stanno accanto in questi giorni difficili, in particolare a @lopezmartina, grazie di cuore". Da diversi giorni Niccolò non pubblicava sui suoi profili social.