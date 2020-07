Vigili del fuoco di Siena in azione nel comune di Monticiano per un incendio che ha coinvolto anche un bosco

04 luglio 2020 a

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti oggi, 4 luglio 2020, il località Imposto, nel Comune di Monticiano, a causa di un incendio che ha interessato alcuni capanni agricoli. Le fiamme hanno interessato anche alcune decine di metri di area boscata limitrofa alla zona interessata dall'intervento. Accanto ai capanni era presente anche una voliera con alcuni uccelli che sono rimasti coinvolti, mentre altri risultano dispersi. Presenti sul posto anche i carabinieri. chiamati per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e per capire se le cause del rogo siano state naturali o se invece ci sia stata la mano dell'uomo dietro.