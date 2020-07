Matrimoni civili nell'Entrone, c'è il via libera del Comune di Siena

03 luglio 2020 a

a

a

A causa dell'emergenza Coronavirus, in via del tutto eccezionale e temporanea fino al 31 dicembre (o a cessazione del pericolo), sarà possibile celebrare matrimoni civili all'interno del Cortile del Podestà. L'Entrone, luogo magico dove durante i giorni del Palio vengono portati i cavalli in attesa della Carriera, sarà una sede ulteriore ed alternativa per garantire e rispettare le norme di sicurezza dettate dalle misure anti Coronavirus.

Turismo dopo l'emergenza Covid, nasce l'asse Perugia-Siena-Firenze

"La scelta - spiega l'assessore al turismo Alberto Tirelli - è dettata dal momento difficile che stiamo vivendo e dalle restrizioni dovute alla pandemia. Siamo voluti andare incontro alle tante richieste che stiamo ricevendo e alla possibilità di maggiori presenze, tenendo conto che nei luoghi vige ancora il divieto di assembramenti. Siamo molto soddisfatti di questa decisione, è una ulteriore possibilità per il ritorno alla normalità e perché l'amministrazione punta moltissimo su questo settore".