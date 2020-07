A fuoco un campo di grano tagliato, 4 ettari in fumo in località Luco, intervengono i vigili del fuoco

02 luglio 2020 a

a

a

I vigili del fuoco del Comando di Siena e del distaccamento di Poggibonsi sono stati impegnati, ieri pomeriggio (1 luglio), per domare un incendio che ha coinvolto un campo di grano tagliato in Località Luco a Poggibonsi, dove sono stati coinvolti circa 4 ettari di area complessiva. Sul posto 4 mezzi e 12 unità di vigili del fuoco: oltre all'elicottero Drago del nucleo di Arezzo. Erano presenti anche due squadre di volontari Aib gestiti dalla Regione Toscana. L'intervento ha comportato un lungo lavoro senza mai arrendersi o mollare. Non si segnalano persone coinvolte. Toccherà adesso agli inquirenti stabilire se si è trattato di una fatalità, di una distrazione o se c'è dietro un gesto doloso.