Zanardi stazionario, la moglie Daniela sarà interrogata a Castiglion della Pescaia e non a Siena

02 luglio 2020

Alex Zanardi, dopo la tredicesima notte trascorsa in ospedale dopo l'incidente, non registra variazioni nel quadro clinico. Lunedì è stato nuovamente operato alla testa, ma il suo stato non è tale da necessitare un nuovo bollettino medico. Nel frattempo, sul fronte delle indagini, la moglie del campione, Daniela Manni, sarà interrogata a Castiglione della Pescaia e non a Siena.

Alex Zanardi, la moglie sarà ascoltata nei prossimi giorni. Attesa per le perizie

La donna ha infatti una casa nella città tirrenica ed è lì che fa ritorno tutte le sere dopo aver visitato il marito ricoverato all’ospedale Le Scotte di Siena. La notifica le è stata consegnata nell'ultimo fine settimana: le sue parole, come persona informata sui fatti, potrebbero essere utili agli inquirenti per far luce su alcuni dei punti oscuri della vicenda, in particolare quelli relativi all’organizzazione della staffetta, ai permessi e alle autorizzazioni.