Coronavirus, due nuovi casi in provincia di Siena

La provincia di Siena fa un passo indietro nel bilancio legato all'emergenza Coronavirus e, dopo molti giorni consecutivi senza contagi e guarigioni, registra due nuovi casi. Si tratta di persone del Comune di Chiusdino. Lo rende noto il quotidiano bollettino emesso dalla Usl Toscana sud est, che poi non segnala altro in tutta la macro area che comprende anche Arezzo e Grosseto. Questo conferma il dato di fatto che, anche in un periodo come questo in cui l'uscita dalla morsa del virus sembra in via di definizione, non bisogna mai abbassare la guardia e seguire le indicazioni per limitare al massimo i rischi