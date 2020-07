Rapinano un 15enne in Banchi di Sotto, 3 minorenni denunciati: fermato anche un loro amico, ma era estraneo

01 luglio 2020 a

Quattro minorenni sono stati fermati e portati in questura per un furto, ma uno di loro è risultato estraneo ai fatti. Si è conclusa così, a tarda sera, un'operazione della polizia nel pomeriggio di ieri, 30 giugno 2020. Tutto è cominciato quando un 15enne e un 16enne italiani hanno aggredito verbalmente un altro 15enne nella zona della Croce del Travaglio, nel centro di Siena, fino a trattenerlo con la forza mentre un terzo ragazzo di origini sudamericane, anche lui 15enne, lo schiaffeggiava e gli sfilava il portafoglio con 50 euro all'interno. La vittima, passato il momento di spavento, ha chiamato il padre, che ha a sua volta allertato il 113 e ha successivamente indicato agli agenti i probabili autori del misfatto, che nel frattempo si erano spostati in piazza del Mercato..

Con i 3 c'era anche un quarto ragazzo, un 17enne di origine albanese, ma dalle successive ricostruzioni fatte in questura, con l'ausilio di testimonianze raccolte e anche delle immagini delle telecamere presenti in Banchi di Sotto, hanno evidenziato che quest'ultimo è uscito da una vicina pizzeria dopo la rapina e avrebbe contribuito ad allontanare gli amici dal derubato. Gli effettivi autori dell'aggressione, tutti residenti in provincia di Siena, sono stati denunciati per rapina in concorso e riaffidati ai genitori, convocati nel frattempo.