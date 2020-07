Racconta di andare a vedere il tramonto ma in auto ha 2 chili di marijuana: arrestata 24enne

01 luglio 2020 a

I carabinieri della Compagnia di Poggibonsi, hanno fermato un’insospettabile 24enne colligiana mentre, sulla sua auto, si spostava da Poggibonsi verso le campagne circostanti. La giovane ha provato a giustificarsi dicendo di avere una passione per i tramonti, da osservare in assoluta solitudine, ma il sole a quell'ora era ormai tramontato, facendo decadere quella spiegazione. La ragazza ammetteva allora di amare anche consumare qualche spinello e consegnava spontaneamente una quantità di stupefacente. I militari, non fidandosi di tanta disponibilità, preferivano approfondire la vicenda con un’immediata perquisizione al veicolo.

Dal bagagliaio emergeva così una grossa scatola di cartone che, una volta aperta, consentiva di recuperare 4 grosse buste di marijuana per un peso complessivo di circa due chilogrammi. Nell’abitacolo è stata trovata anche una bilancia elettronica di precisione che non ha consentito ulteriori scuse: tale grande quantitativo di cannabis non era compatibile con un uso personale, per non parlare dello strumento essenziale al commercio di droghe. La ragazza veniva tratta in arresto e condotta al carcere senese di Santo Spirito a disposizione della locale Procura della Repubblica..