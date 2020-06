Gioia Cresti, mangino del Valdimontone, è il nuovo presidente del Rotary Montaperti

30 giugno 2020 a

Gioia Cresti è la nuova presidente del Rotary Club Montaperti Castelnuovo Beradenga. Una delle più importanti professioniste d'Italia nella produzione vitivinicola e nell'enologia, mangino della contrada del Valdimontone, ha ricevuto il testimone da Gianni Baldini, attraverso la cerimonia della consegna del collare che si è svolta per la prima volta senza la presenza dei soci per le disposizioni sul distanziamento per il Covid 19. Era presente l'assistente del governatore Pietro Burroni, L'evento è stato registrato e mostrato "in differita", attraverso un video molto suggestivo. La cerimonia virtuale è stata comunque molto intensa ed emozionante. "Con orgoglio ed entusiasmo - commenta la neo presidente - ricevo questo collare convinta che il nostro club possa continuare a dimostrare la sua forte capacità di produrre progetti ed idee, di mettere in campo generosità e impegno, guidato da quel forte legame di amicizia che lo contraddistingue".