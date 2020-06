Guzzardella nuovo comandante dei carabinieri di San Gimgnano: il saluto del colonnello Di Stefano e del sindaco Marrucci

30 giugno 2020 a

Il colonnello Stefano Di Pace, comandante provinciale dei carabinieri di Siena, ha ricevuto il nuovo comandante della Stazione carabinieri di San Gimignano: il maresciallo maggiore Giuseppe Guzzardella. Nativo di Gela, 53 anni, la sua carriera inizia nel giugno 1987, quando viene arruolato e frequenta la scuola allievi carabinieri di Roma. La sua prima destinazione è in Valdelsa, come addetto alla stazione di Casole, dove rimane per quasi 9 anni. Vincitore di concorso nel 1996, a dieci anni all’arruolamento, frequenta la scuola allievi sottufficiali di Vicenza e diviene maresciallo.

La destinazione successiva è Volterra, dove rimane in qualità prima di addetto e poi di vicecomandante fino al 2004, quando viene trasferito a Colle Val d’Elsa, dove rimane per quasi 16 anni, ricoprendo negli ultimi quattro mesi l’incarico di comandante, cioè sino all’assunzione del nuovo prestigioso incarico. Il maresciallo maggiore Guzzardella è stato ricevuto anche dal sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci per una prima presa di contatto e di analisi delle problematiche del territorio e della comunità locale.