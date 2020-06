Si Mangia fa un passo avanti e apre al servizio di prenotazione gratuita dei tavoli nei ristoranti

29 giugno 2020 a

Si Mangia si aggiorna e fa un passo avanti. Diventa 2.0, si potrebbe dire. Il progetto, nato per volere di alcuni giovani senesi (e contradaioli) desiderosi di dare una mano ai ristoratori nel difficile periodo del lockdown, ha ottenuto un enorme successo. In pratica, attraverso il sito, è stato possibile ordinare una serie di menù offerti dalle varie attività, in modo che non ci fossero sprechi nel fare la spesa e che i cuochi potessero tornare nelle cucine lavorando su qualcosa di concreto. Le consegne a domicilio, infine, erano affidate a un pool di ragazzi reclutati dagli stessi "smart imprenditori".

Adesso che i ristoranti sono di nuovo aperti, lo scopo iniziale è venuto in parte a decadere, ma non la voglia di rimanere attivi. Così al servizio è stata aggiunta una nuova funzionalità, quella della prenotazione tavoli, aperta ai senesi ma anche ai turisti. "Con soli 4 click - si legge sullo spazio web dell'organizzazione - è possibile prenotare gratuitamente un tavolo al ristorante, selezionando il tavolo, il giorno e l’orario, e inserendo semplicemente il proprio nome e cognome".