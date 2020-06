Bambino di 3 anni gravissimo per un incidente in piscina: trasportato in ospedale con l'elisoccorso

28 giugno 2020 a

Doveva essere una vacanza rilassante in provincia di Siena, invece si è trasformata in un incubo per una famiglia che aveva scelto un agriturismo a Sarteano per trascorrere qualche giorno di relax. Ieri sera, 28 giugno, un bambino di 3 anni ha avuto un incidente nella piscina della struttura del Podere Cacciamici e il personale sanitario del 118, appena giunto per prestargli soccorso, ha capito immediatamente la gravità delle sue condizioni e ha allertato l'elisoccorso, che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il compito di effettuare i rilievi e di ricostruire esattamente la dinamica di quanto avvenuto è stato svolto dai carabinieri.