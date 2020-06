Piazza del Mercato tra risse, urla e provocazioni. I ristoratori: "Non ne possiamo più, vogliamo più controlli"

28 giugno 2020 a

I ristoratori di piazza del Mercato non ne possono più. Tanti giovani, quasi tutti minorenni, hanno scelto questa parte della città come luogo per i loro incontri e per scatenare risse o episodi di vandalismo, oppure per abbandonarsi a schiamazzi anche in ore inopportune. "E' il momento di intervenire" dicono in coro gli esercenti di questa parte della città che, pur trovandosi all'ombra di palazzo pubblico, sembra una terra di nessuno. Poi proseguono: "Qui è necessario un controllo costante e continuo da parte delle forze dell’ordine perché la situazione sta sfuggendo di mano”. Per questo motivo si è tenuta una riunione tra amministrazione comunale, forze dell'ordine e contrade dell’Onda e della Torre, per stilare un piano d'azione che prevede al Tartarugone la presenza, tutti i pomeriggi di alfieri e tamburini delle due consorelle, mentre la sera l'area coperta dovrebbe essere destinata ai tavoli dei locali.

Tra chi ha l'attività lavorativa in questa piazza sale l'esasperazione. "Ci sono sciami di ragazzini strafottenti - racconta Roberto Papei, titolare della storica trattoria che porta il suo cognome. - Se poi gli dici qualcosa, ti rispondono male. Fanno pipì in strada e scatenano risse tra loro. Ci vorrebbe un bell'incontro con i loro genitori, per spiegare un paio di cosette".

Fabio Capannoli de La finestra rincara l'argomento: "C’è anche un problema di danneggiamenti e di vandalismi, di schiamazzi notturni. Per non parlare della situazione igienica, con questi ragazzi che fanno i loro bisogni in strada. Ogni mattina troviamo vetri di bottiglie rotte per terra, oltre agli escrementi. A volte se ne stanno in mezzo alla strada e non si spostano nemmeno quando arriva una macchina o un motorino. Il loro è un atteggiamento provocatorio”.