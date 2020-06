Va in cerca di funghi ma si perde nel bosco: arrivano i vigili del fuoco per ritrovarlo

27 giugno 2020 a

I vigili del fuoco del comando provinciale di Siena sono partiti alla volta del comune di Sovicille, su richiesta della questura, per trovare un 80enne disperso in una zona boschiva in località Cornocchia. L'uomo, originario di Firenze, si è addentrato nell'area perché voleva cercare funghi, ma non essendo esperto della zona, ha perso l'orientamento. Ha fatto in tempo a lanciare l'allarme telefonando alla moglie per avvertirla della situazione preoccupante in cui si trovava, poi il cellulare ha perso il segnale, complicando le ricerche. E' così scattato l'allarme e i vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno dato il via alle operazioni per rintracciarlo.