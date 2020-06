In fiamme 1200 rotoballe, vigili del fuoco di Siena impegnati tutta la notte per domare l'incendio

27 giugno 2020 a

Ancora una notte di grande lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Siena, che sono stati chiamati ieri sera (26 giugno) intorno alle 23.30 a Monticiano, il località Il Santo, dove è scoppiato un incendio che coinvolge circa 1200 rotoballe collocate in un'area all'aperto. Le operazioni, questa mattina, sono ancora in corso, e l'obiettivo di domare le fiamme si è rivelato impegnativo e non semplice per il personale, che non ha mai mollato la presa o fatto calare l'attenzione. Al termine dell'intervento potranno essere quantificati i danni, anche di tipo ambientale. Per adesso la certezza è che non si segnalano persone coinvolte.