Monaco presidente dell'ordine dei medici: "Mangia 2020, il grazie di 3200 professionisti alla città"

27 giugno 2020 a

a

a

Soddisfazione e commozione per Roberto Monaco, presidente dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Siena, riguardo la decisione del concistoro per la consegna del Mangia d’Oro alla sanità senese. "Voglio che a tutta la città giunga forte l’abbraccio dei 3200 medici e odontoiatri dell’ordine così come noi abbiamo sentito il calore del vostro affetto. Siamo fieri della nostra professione e ci onora sapere che la città ha scelto anche noi medici per il riconoscimento più alto che Siena riserva ai suoi figli. Così la pandemia ha messo ancora di più in evidenza l’importanza del buon funzionamento del mondo della sanità e di quello del volontariato. La cerimonia del Mangia d’Oro sarà per noi medici un momento di orgoglio per l’intera professione che non si è mai tirata indietro di fronte all’emergenza”

L'abbraccio della Chiocciola all'ordine dei medici: 2 mila mascherine in regalo



“Abbiamo, come sempre ma ancora di più in questo momento, garantito il principio della costituzione sulla tutela della salute come diritto inviolabile della persona – ha detto ancora Monaco - La professione medica senese sia suo territorio che in ambito ospedaliero è da sempre impegnata a fare del sistema sanitario un fiore all’occhiello della città e dell’intera provincia”.