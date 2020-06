Divieto di tornare nel comune di Siena per 3 anni: provvedimento contro un ragazzo che aveva turbato la notte di piazza del Mercato

27 giugno 2020 a

a

a

Era ubriaco e, dopo aver litigato con la sua ragazza nella zona di piazza del Mercato, ha perso il controllo e si è messo a urlare e a fare confusione, tanto che gli abitanti della zona, esasperati, hanno chiamato la polizia. La notte brava di un 19enne, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, si era chiusa in questura, e ora sono arrivate le conseguenze: divieto di ritorno nel comune di Siena per 3 anni e un avviso orale. E' questo il primo provvedimento emanato dall'autorità giudiziaria dopo il giro di vite concordato tra amministrazione comunale, forze dell'ordine e contrade, in modo da debellare le risse e gli atti di microcriminalità che si stanno moltiplicando in Salicotto, vicolo della Fortuna e dalle parti del Tartarugone.