Anche un ambulatorio di Siena potrebbe essere scelto per distribuire la pillola abortiva

La delibera che apre alla somministrazione della pillola abortiva anche fuori dagli ospedali arriverà all’attenzione della Giunta regionale toscana lunedì 29 giugno ma le Aziende sanitarie già lavorano all’organizzazione dei servizi territoriali, con il coinvolgimento di 10 ambulatori, come riportato da La Repubblica. La Asl sud est starebbe pensando a tre strutture, una per ogni provincia della macro area, quindi ce ne sarebbe una a Siena, una ad Arezzo e una a Grosseto. Per la nord ovest se ne ipotizzano cinque. mentre la centro, che è la più popolosa ma anche con un territorio meno ampio, dovrebbe averne due: uno a Firenze e l'altro in Valdinievole.

Non tutti i consultori e gli ambulatori ginecologici toscani potranno distribuire la pillola. Nella delibera regionale si danno quattro mesi alle aziende sanitarie per organizzare il servizio. L’atto ha cambiato anche il tariffario della prestazione, creandone uno nuovo per l’ambulatorio (fino ad ora c’era soltanto quello ospedaliero). L’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica costerà al sistema 500 euro.