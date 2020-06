Alex Zanardi, l'ottimismo del figlio Niccolò: "Rivedremo presto il tuo sorriso"

26 giugno 2020 a

a

a

Arrivano da Instagram le speranze che le condizioni di Alex Zanardi siano in fase di miglioramento. Il figlio Niccolò, infatti, posta una bella foto del padre che esulta dopo la vittoria di una gara e aggiunge un messaggio che sembra essere una iniezione di ottimismo: "Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto".

Naturalmente la foto incassa migliaia di like. Per l'ex pilota di Formula 1 è trascorsa l'ennesima notte in terapia intensiva. Intanto le indagini della procura di Siena vanno avanti per cercare di ricostruire con esattezza quanto avvenuto ed eventuali responsabilità sul drammatico incidente che ha visto Zanardi schiantarsi con la sua handbike contro un mezzo pesante.