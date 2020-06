Buone notizie dal bollettino della Usl Toscana sud est: 3 guarigioni, tutte nel Senese a Poggibonsi

25 giugno 2020 a

Buone notizie dal bollettino diramato oggi (25 giugno) dalla Usl Toscana sud est per quanto riguarda il quotidiano aggiornamento sul fronte del Coronavirus. Si registrano tre guarigioni, tutte nel Senese, per la precisione nel comune di Poggibonsi, a fronte di nessun nuovo caso sul territorio. Globalmente, in tutta la macro area che comprende anche Arezzo e Grosseto, è stato trovato un solo contagio: si tratta di una donna del 1936 residente a Manciano, nella provincia grossetana. Siena, insomma, si avvia piano piano a mettersi alle spalle il periodo peggiore, che già tanto ha influito sulla vita e sulle abitudini delle persone.