Cade in un pozzo e muore, i vigili del fuoco recuperano il corpo nella notte con l'aiuto del nucleo sommozzatori

25 giugno 2020

Si è conclusa con il recupero del corpo senza vita di un uomo di 65 anni la lunga notte di lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siena nel comune di Asciano, a San Martino in Grania. L'allarme è scattato ieri sera (24 giugno) intorno all'ora di cena, ma l'intervento si è dimostrato subito complicato, tanto da richiedere il supporto del nucleo sommozzatori. Dopo vari tentativi, le operazioni si sono concluse alle prime ore dell'alba, con l'estrazione del corpo senza vita della vittima, tanto che la squadra ha fatto ritorno in caserma intorno alle 4. Sul grave episodio stanno indagando i carabinieri per capire se si è trattato di un incidente o se ci sono altri motivi per spiegare quanto avvenuto.