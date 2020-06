Siena, Mangia 2020 alla sanità e medaglie di civica riconoscenza ai volontari: premiato l'impegno anti Coronavirus

Alessandro Lorenzini 24 giugno 2020 a

Il Mangia 2020 va alla sanità di Siena. Lo ha deciso ufficialmente questa sera, 24 giugno, il Concistoro del Mangia, un riconoscimento per l'impegno e la professionalità dimostrati durante l'emergenza sanitaria per il Coronavirus. Medaglie di civica riconoscenza, inoltre, alle associazioni del volontariato. La riunione del Concistoro è iniziata intorno alle 21 ed è terminata dopo circa un'ora e un quarto. La cerimonia si terrà come sempre il 15 agosto al teatro dei Rozzi, anche se per le misure Covid è possibile che il Comune cambi programma e decida di svolgerà direttamente in Piazza del Campo per consentire la più ampia partecipazione possibile.