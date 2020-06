Il 24 luglio arriva al Santa Maria della Scala "Il sogno di Lady Florence Phillips" con i suoi capolavori del XIX e XX secolo

24 giugno 2020 a

a

a

Il rilancio di una città dopo l'emergenza sanitaria passa anche dall'arte. Non fa eccezione Siena che, oltre ai gioielli architettonici e i capolavori pittorici di cui dispone, ha anche una carta importante come il Santa Maria della Scala da mettere sul tavolo. Un luogo dove le esposizioni hanno il proprio habitat naturale. Si colloca in questo filone "Il sogno di Lady Florence Phillips - La collezione della Johannesburg art gallery", la mostra di Opera–Civita, promossa dal Comune di Siena che aprirà i battenti nel Vecchio Spedale il 24 luglio e rimarrà aperta fino al 10 febbraio 2021.

A Siena con "Paesi che vai" su Rai1: Santa Caterina, la "grande sfida" di una donna del Medioevo

Sotto la supervisione della curatrice Simona Bartolena, sarà possibile ammirare la collezione di capolavori conservata permanentemente alla Galleria d’arte di Johannesburg. Una selezione di circa 60 opere, tra olii, acquerelli e grafiche, ripercorrerà oltre un secolo di storia dell’arte internazionale, dalla metà del XIX secolo fino al secondo Novecento, attraverso il genio di Van Gogh, Degas, Monet, Cézanne, Matisse, Modigliani, Turner, Rodin, Moore, Lichtenstein, Derain, Pissarro, Corot, Sargent, Sisley, Bacon, Rossetti, Warhol, Signac, Picasso e molti altri. Il tutto grazie all'intuizione di Lady Florence, moglie del magnate dell’industria mineraria Sir Lionel Phillips che, coltivando l'idea la città di Johannesburg (dove soggiornava in quel periodo), dovesse avere uno suo museo d’arte pubblico, iniziò un'attività da collezionista che, pezzo dopo pezzo, creò una galleria (Inaugurata nel 1910) di livello internazionale di rara bellezza e valore. .A un mese dall'apertura ufficiale, questo si preannuncia come uno degli eventi più ignificativi, a livello nazionale, dell’intera stagione estiva