Ci sono gli Studi dell'Università e del Siena Bioactive dietro l'innovativa Cliu Mask

23 giugno 2020 a

a

a

C'è anche la ricerca senese dietro la Cliu Mask, la rivoluzionaria mascherina tecnologica ed eco-sostenibile creata da un team italo-spagnolo di designer esperti in tecnologia e innovazione. Si tratta di una mascherina trasparente dotata di un sistema anti appannamento, tutte caratteristiche che permettono di non occultare il viso e di vedere sempre il labiale dell’interlocutore, aspetto non secondario quando ci si trova in presenza di persone con difficoltà uditive. Lo schermo protettivo che si apre permette, per esempio, di liberare la bocca per bere o mangiare. Il costo raggiunge i due zeri, ma al momento i creatori stanno raccogliendo i preordini a metà prezzo., con Corea, Russia e Stati Uniti che mostrano particolare interesse.

La guardia di finanza sequestra quasi 700 mascherine prive del marchio Ce e della giusta certificazione

Lo scopo ecologico della creazione è quello di evitare la dispersione delle mascherine usa e getta, che nelle previsioni dello staff rischiano di creare 20 tonnellate di rifiuti plastici all’anno. Per fare questo, la Cliu è lavabile, indossabile più volte ed è dotata di speciali filtri ai carboni attivi da sostituire ogni tre mesi. E qui entra in pista il sapere senese, perché questi ultimi sono frutto di un brevetto dell’Università e della collaborazione del Siena Bioactive, spin off del dipartimento di Biotecnologie Fisica e Farmacia dell’Ateneo, coordinato dalla professoressa Annalisa Santucci. I filtri di ricambio sono in materiale biodegradabile proveniente da scarti agroalimentari o forestali.