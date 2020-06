Intervento dei vigili del fuoco per un incendio in un appartamento nel centro storico

23 giugno 2020 a

Intervento urgente dei vigili del fuoco del Comando di Siena nel centro storico della città, nel pomeriggio di oggi 23 giugno 2020. Il personale è stato chiamato in via di Mezzo per spegnere un incendio che si era sviluppato all'interno di un appartamento. Tanto spavento ma alla fine l'impegno si è dimostrato meno complicato di quanto si era temuto: era coinvolto un elettrodomestico, che è andato distrutto, ma non ci sono stati danni alla struttura né sono rimaste coinvolte persone all'interno della casa.

I vigili del fuoco si calano nel pozzo dell'ascensore per salvare tre persone intrappolate

I vigili del fuoco, arrivati con un mezzo adatto all'emergenza, hanno così risolto tra il sollievo degli abitanti.