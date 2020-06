Siena, precipita dalla finestra dell'ospedale. La ricostruzione dell'Azienda Sanitaria

23 giugno 2020 a

Sono più chiari i contorni della vicenda dell'uomo precipitato da una finestra dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, episodio che secondo le forze dell'ordine si configura come un tentativo di suicidio. E' l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese a comunicare con maggiore esattezza come sono andate le cose. Lo fa in una nota in cui spiega che l'uomo ora "sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti". Poi ricostruisce l'episodio: "E' caduto da una finestra del piano 2 del lotto 1 (quindi non dal decimo piano come in un primo momento avevano comunicato le forze dell'ordine, ndr) giungendo sul terrazzo del piano 1 del policlinico. L’uomo è stato prontamente soccorso da alcuni professionisti presenti negli ambulatori che hanno sfondato una porta-finestra per raggiungerlo il più rapidamente possibile. Il paziente era ricoverato presso la chirurgia d’urgenza dell’ospedale per un intervento ortopedico di routine, già effettuato e in attesa di dimissioni".