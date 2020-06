Siena, si lancia dal decimo piano dell'ospedale: finisce su un terrazzino e si salva

23 giugno 2020 a

a

a

Si è gettato dal decimo piano dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, ma è ancora vivo. Il protagonista dell'incredibile episodio è un uomo di 53 anni, originario di Firenze e residente in provincia di Siena, ricoverato per una lussazione causata da un incidente domestico. Intorno alle ore 15 l'uomo si è lanciato da una finestra del policlinico, dal decimo piano. Per fortuna quattro metri sotto è finito su un terrazzino dove sono ubicate le aule. Ha cercato di buttarsi una seconda volta nel vuoto, ma non c'è riuscito. Nel frattempo sono intervenuti alcuni sanitari che lo hanno portato in salvo e in seguito hanno chiamato la polizia. Sul posto sono subito arrivate le volanti e successivamente la squadra mobile della questura. Sono in corso gli accertamenti per capire le motivazioni che hanno spinto l'uomo a cercare il suicidio. Secondo le prime indagini vive solo e non ha congiunti.