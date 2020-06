Il cardinale Ravasi: "Una preghiera per Alex Zanardi, esempio di coraggio"

22 giugno 2020 a

il cardinale Gianfranco Ravasi, dal 2007 presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Consiglio di Coordinamento fra Accademie Pontificie, manda un messaggio ad Alex Zanardi, che sta lottando per la sua vita nel reparto di terapia intensiva del Policlinico delle Scotte dopo il grave incidente di venerdì 19 giugno.

L'uomo di cultura e di Chiesa ha utilizzato la propria pagina Twitter per scrivere: "Un pensiero e una preghiera per il campione Alex Zanardi, esempio di coraggio, passione e resilienza, non solo nello sport ma anche nella grande gara della vita". Un post che ha riscontrato un buon numero di interazioni