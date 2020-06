Tornano Le Scoperte, il tour delle guide turistiche nella storia di Siena con quattro itinerari a sorpresa

20 giugno 2020 a

a

a

"Anche quest'anno, malgrado le difficoltà degli ultimi mesi e una ripartenza legata a strette misure di prevenzione, abbiamo deciso di riproporre, in estate, le Scoperte pensando soprattutto ai senesi". Martina Dei, coordinatrice delle guide turistiche Federagit Confesercenti di Siena, anticipa così un programma di passeggiate guidate nelle sere d’estate, e nella storia, che sarà più ricco che mai, anche se a capienza contingentata, tra il 9 luglio e il 27 agosto, con il patrocinio del Comune di Siena.

City card da dieci euro per musei e visite guidate. Ecco come funzionerà

“La cadenza sarà quella canonica - approfondisce Dei. - Ci troveremo il giovedì, nelle ore in cui il caldo si fa più gestibile, ma gli appuntamenti saranno più frequenti, 8 come il numero di edizioni della rassegna, alternati tra orario preserale e prima serata. Le passeggiate con inizio alle 18.15 andranno in cerca di spazi verdi e incursioni esotiche nel patrimonio architettonico della città. Per quelle delle 21.30, con ritrovo a Fonte Gaia,

il tema sarà a sorpresa”. Per quattro volte infatti l’itinerario sarà dettato dalla serie di figurine “FiguriamociSiena”: prima dell’inizio della passeggiata sarà scartato un pacchetto, e la prima immagine che ne uscirà sarà la traccia di partenza per l’itinerario a sorpresa.