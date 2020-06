I vigili del fuoco intervengono alle Buche del Beato per recuperare un cane che era rimasto bloccato

20 giugno 2020 a

Ancora un intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco di Siena per prestare soccorso a un animale finito nei guai. Gli uomini del distaccamento di Montepulciano, infatti, sono stati chiamati alle Buche del Beato, in Località Monticchiello nel Comune di Pienza, perché un cane era rimasto bloccato in una zona impervia. E' stato raggiunto dal personale giunto sul posto, che ha utilizzato tecniche del servizio speleo alpino fluviale (Saf), che si sono rivelate decisive per il buon esito dell'azione. L'animale, una volta recuperato, è stato affidato incolume nelle mani della sua proprietaria, che ha atteso l'esito con grande apprensione .