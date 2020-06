Alex Zanardi, tre ore di intervento chirurgico. E' in terapia intensiva in condizioni gravissime

19 giugno 2020 a

Tre ore di intervento neurochirurgico e maxillo-facciale, poi il ricovero in terapia intensiva. La prognosi è riservata e le sue condizioni sono definite gravissime. E' quanto si evince dal bollettino del Santa Maria alle Scotte di Siena in merito alle condizioni di Alex Zanardi. I sanitari del policlinico stanno facendo tutto il possibile per il campione, vittima di un drammatico incidente stradale, che sta lottando per la vita, come nel 2001 dopo lo schianto in pista che gli costò le gambe. Di seguito il testo integrale del bollettino medico delle Scotte.

"In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte a causa di un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime".