L'Anas e le installazioni che creano preoccupazione: non sono autovelox ma telecamere per il controllo del traffico

Ha suscitato curiosità, ma anche preoccupazione, l’installazione posizionata dall’Anas al km 188.1 della Cassia, a pochi chilometri da San Quirico d’Orcia e nei pressi dei celebri cipressini.

Si tratta di telecamere per il controllo del traffico veicolare, e non di un autovelox per il controllo della velocità: lo rende noto l’amministrazione comunale, dopo aver chiesto un chiarimento, rispondendo ai dubbi e quesiti dei cittadini.

Installazioni simili sono apparse anche in altre zone del sud della provincia di Siena. Il sistema automatico di rilevamento statistico del traffico, costituito da circa 1.200 sezioni di conteggio, è distribuito sull’intera rete Anas.

tutti i sensori inviano i propri dati ad un sistema di monitoraggio centralizzato denominato Panama (Piattaforma Anas per il monitoraggio e l'analisi), che provvede alla verifica ed elaborazione dei trend dell’indice di mobilità rilevata.