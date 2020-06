Controlli della guardia di finanza, segnalati due giovani per possesso di droga

17 giugno 2020 a

a

a

Il comando provinciale della guardia di finanza di Siena ha intensificato i controlli finalizzati al contrasto dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, non soltanto nella forma della detenzione personale, ma anche in quella dello spaccio. Ponendo particolare attenzione alle zone cittadine più esposte a tale fenomeno e maggiormente frequentate dai giovani, le fiamme gialle hanno fermato e controllato decine di persone, con l'ausilio delle unità cinofile,

Donna fermata dalla Finanza con la patente scaduta da 4 anni

In questo modo sono stati sanzionati due giovani di nazionalità italiana trovati in possesso di circa 6 grammi di stupefacenti tipo hashish e marijuana. Oltre al sequestro della droga, è scattata la segnalazione al prefetto per le ulteriori sanzioni previste per l’uso personale di sostanze proibite.