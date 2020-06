Incendio in un capannone, vigili del fuoco di Siena impegnati tutta la notte

17 giugno 2020 a

E' stata una notte di lavoro e di battaglia contro le fiamme quella dei vigili del fuoco di Siena, impegnati dalle 2 e 25 a Pian del Lago per domare un incendio

Incendio distrugge il laboratorio di una pasticceria. In corso le indagini della polizia

Il personale dei comando provinciale è stato infatti allertato per le fiamme che si sono sviluppate in una struttura che conteneva rotoballe e fieno nella nota località che si trova nel comune di Monteriggioni, alle porte di Siena, Il lavoro si è da subito dimostrato complesso e impegnativo, ma non si segnalano persone coinvolte nel rogo, che ha interessato solo la costruzione e tutto il materiale contenuto all'interno