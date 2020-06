Siena, furti nei capannoni industriali: sgominata banda criminale internazionale. Sedici indagati, nove arresti dei carabinieri

17 giugno 2020 a

Una banda criminale internazionale che rubava nei capannoni industriali del centro nord e della costa adriatica interi tir di materiale, spesso di alto valore tecnologico, materiale che veniva poi ricettato. Un'associazione a delinquere smantellata dai carabinieri di Siena che nel corso della notte, coadiuvati dalla polizia nazionale della Bulgaria, hanno dato esecuzione a nove mandati di arresto europei (Mae) sui sedici indagati per associazione per delinquere, furti e ricettazione. Grazie all'operazione "Speed Team" i militari hanno disarticolato il sodalizio criminale, composto per intero da cittadini del Paese Balcanico. Le indagini erano iniziate circa un anno fa, coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Siena, in collaborazione con la magistratura e la polizia della Bulgaria e si sono concretizzate attraverso il canale Eurojust, l’organismo di coordinamento fra le magistrature del vecchio continente, con sede all’Aja. Questa mattina, 17 giugno, è in programma alle ore 11 una conferenza stampa presso il Comando Provinciale dei carabinieri per spiegare i dettagli dell'operazione. E' prevista la partecipazione di rappresentanti della Procura senese e degli ufficiali dell’Arma, mentre, in videoconferenza interverranno dall’Aja magistrati italiani e bulgari, nonché, da Sofia, il comandante della locale Polizia. Verranno forniti ampi dettagli sull’operazione, sulle fasi rocambolsche delle catture, sul recupero di molta refurtiva e sui meccanismi di coordinamento adottati in fase di esecuzione dei provvedimenti.