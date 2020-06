Comincia la maturità, il messaggio agli studenti del provveditore Curtolo

"I ragazzi si sono comportati bene in un periodo complesso come quello del Coronavirus"

Da oggi, 17 giugno 2020, prende il via l'esame di maturità per 2087 studenti di Siena e provincia. Un momento che segna la vita di tutti e che si tradurrà in un orale nelle aule, in presenza.

In questo momento così delicato e importante, che segna la fine di un ciclo, arriva il messaggio del provveditore agli studi di Siena, Roberto Curtolo. “In primo luogo - dice - faccio l’in bocca al lupo a tutti i ragazzi e ragazze che faranno l’esame. Si meritano di vivere a pieno questo momento dopo un periodo complesso, nel quale si sono comportati con senso di responsabilità, attenzione e rispetto per il mondo scolastico. Nonostante ciò che è accaduto, questo esame non vale meno di quelli degli scorsi anni. Si tratta sempre di un rito di passaggio, è quasi un ingresso all’età adulta”.

Questo è stato indubbiamente un anno scolastico particolare, con una primavera spesa tra lezioni e interrogazioni a distanza, per via telematica. Un sistema, questo, che ha scatenato anche numerose polemiche in giro per l’Italia. Nel Senese, tutto sommato, le cose hanno funzionato abbastanza bene.