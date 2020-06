Università in lutto per la morte del professor Giuseppe Franchi

Il rettore Frati: "Sapeva unire l'impegno didattico a quello istituzionale

17 giugno 2020 a

a

a

Il rettore dell'Università di Siena Francesco Frati, a nome personale e dell'Ateneo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Giuseppe Franchi. “Perdiamo un personaggio – commenta il rettore – che con grande passione aveva unito l'impegno didattico e scientifico e quello istituzionale, sia in ambito universitario, ricoprendo la carica di preside della Facoltà di Farmacia per quattro mandati, dal 1976 al 1988, sia nella storica Accademia delle Scienze di Siena, di cui fu presidente”.

L'Università guadagna 50 posizioni nella classifica mondiale



Nel 1984, durante la cerimonia inaugurale dell'anno accademico, il professor Franchi fu insignito della medaglia d’oro ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte, alla presenza dell'allora ministro della Pubblica Istruzione, Franca Falcucci.