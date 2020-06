Il Giappone impazzisce per i prodotti tipici: la storia di Kiyomi Osawa

"Con il Coronavirus volevo prendere una pausa ma le richieste sono davvero tante"

Anche i giapponesi ricominciano a sognare la Toscana e l’Italia. La conferma arriva da Kiyomi Otawa, originaria del Sol Levante ma da oltre venti anni nel Belpaese. Vive a Siena, ma non ha tagliato il cordone che la lega al suo Paese, che rappresenta una fetta importante del suo lavoro, dato che commercia in vini, olio e miele toscani.

“Ero preoccupata – racconta – perché nel mondo si è parlato tanto del virus in Italia. In più il prezzo per spedire prodotti in Giappone è salito alle stelle. Quindi ero quasi sul punto di decidere di interrompere le spedizioni per un periodo, poi ho deciso di provarci lo stesso e ho inviato ai miei clienti tradizionali un listino di prodotti. La mattina dopo mi sono svegliata e ho visto che c’erano stati molti ordini. Sono rimasta colpita, non potevo crederci. Non mi aspettavo così tante richieste, così il mio lavoro è ripartito. Un cliente ha voluto 36 bottiglie di rosso di Montalcino e di Vernaccia oltre che 16 di olio d’oliva”.