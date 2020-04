Coronavirus, il grande cuore di Siena: donati all'ospedale 220mila euro e tanto materiale per il personale

Emergenza Coronavirus: a Siena ancora donazioni in favore dell'Azienda ospedaliero-universitaria. Continua la solidarietà di cittadini, aziende, enti e associazioni. Molte raccolte fondi sono state organizzate anche su piattaforme digitali. Nell’ultima settimana l’Aou Senese ringrazia Assicoop Toscana, Bofrost Italia, Viola Club Siena, gruppo Siena Canta, Chiantibanca Credito Cooperativo, Team Gagliole, Cral Acquedotto del Fiora. Complessivamente sono stati donati 220mila euro all'Azienda che in una nota ha voluto ringraziare anche Lions Club per la donazione di occhiali e tute anticontaminazione; Pharmasi per gli integratori; la IVI Diagnostics per i test rapidi; la Ives Rocher per prodotti per l’igiene e la cosmesi. Inoltre la onlus Associazione Amici di Sabatino di Casole d’Elsa, da sempre impegnata nella prevenzione oncologica con l’organizzazione di diverse iniziative nel territorio per la lotta ai tumori, che ha donato 400 paia di calzari per i professionisti dell’area intensiva Covid. "Siena ha un cuore davvero grande – afferma Valtere Giovannini, direttore generale – e la solidarietà continua giorno dopo giorno. Ringrazio davvero tutti".