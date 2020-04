Banca Monte dei Paschi, i nomi sono ufficiali: ecco chi comanderà adesso dentro Mps

Adesso ci sono i nomi del ministero dell'Economia per il prossimo consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena. Essendo titolare del 68,25% del capitale, infatti, il ministero ha depositato la lista per il nuovo cda. Ne fanno parte: Patrizia Grieco, indicata alla presidenza; il futuro ad Guido Bastianini, Francesca Bettio, Rita Laura D'Ecclesia, Nicola Maione (unico riconfermato), Raffaele Di Raimo, Marco Bassilichi, Rosella Castellano, Luca Bader, Francesco Bochicchio, Olga Cuccurullo, Roberto Rao. Depositata anche la lista per il Collegio Sindacale: Luigi Soprano, Alessia Bastiani, Lorenzo Chieppa, Piera Braja. Il ministero del Tesoro in una nota, inoltre, esprime inoltre "un sentito ringraziamento alla presidente, Stefania Bariatti, all'amministratore delegato, Marco Morelli, e ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto nel rilancio della Banca Mps".