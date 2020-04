Una pattuglia di carabinieri della stazione è intervenuta alle 6 di questa mattina, 22 aprile 2020, a seguito di una richiesta di aiuto di una donna, che ha segnalato di essere stata picchiata dal marito. I militari hanno accertato che l'uomo non era sul posto e che la moglie si era barricata dentro un'auto a Montepulciano perché, come ha raccontato, era stata percossa. Visitata dal personale del 118, è stata successivamente trasportata presso il pronto soccorso per accertamenti. Successivamente i carabinieri hanno rintracciato il marito, che ha proposto volontariamente di andarsene da casa per un po', in modo da evitare ulteriori conflitti. I militari hanno informato il magistrato di turno di quanto accaduto.