Coronavirus a Siena, il sindaco De Mossi: "Il peso rischia di ricadere su enti locali e piccoli imprenditori"

"Fase due? Temo che sarà dominante il tema della responsabilizzazione e finiremo con tanti imprenditori che si vedranno costretti a fornire autocertificazioni per riaprire". Così il sindaco di Siena Luigi De Mossi, nella consueta conferenza stampa quotidiana, ha parlato della "fase due" del Coronavirus. "Siamo un territorio - ha aggiunto - particolarmente fragile, perché formato per lo più da piccole e medie imprese, oltretutto gran parte di queste fanno riferimento al settore del turismo e quindi particolarmente colpite dall'emergenza, non solo al momento ma anche nella fase successiva. Pensate a un ristoratore che dovrà organizzarsi con tavoli e distanziamento, togliendo di fatto l'aspetto della convivialità a una cena. Purtroppo temo che i grandi gruppi economici avranno la meglio e che le responsabilità ricadranno a cascata sugli enti locali e, soprattutto, sugli imprenditori. Il vero tema è coniugare la sanità alla ripresa economica, quest'ultima con difficoltà la possiamo riprogrammare, se non si rispettano stringenti prescrizioni il rischio è di una nuova pandemia. La nostra città è particolarmente sensibile con tante piccole imprese che hanno un respiro più corto rispetto ad altre realtà".

Alessandro Lorenzini