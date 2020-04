Erano all'interno di una macchina sulla strada delle Pulite, nella zona della Città della Domenica, a Perugia. Un uomo e una donna, entrambi della città di Siena, fermi in sosta. Quando hanno visto la pattuglia della Polizia Locale, hanno cercato di allontanarsi a bordo del mezzo. Fermati per il controllo, entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione personale di autocertificazione, ma senza fornire motivi di effettiva necessità per quella trasferta in Umbria. Le verifiche degli agenti hanno evidenziato che i due avevano precedenti di polizia per motivi di stupefacenti. Inoltre l'uomo non era in possesso della patente, revocata, e la vettura era priva dell'assicurazione. Gli agenti hanno proceduto alla perquisizione veicolare e personale dei fermati. Addosso alla donna hanno rinvenuto due coltelli a serramanico detenuti senza giustificazione. Per lei è scattata la denuncia, inoltre il veicolo è stato sequestrato. Ovviamente sanzioni per il mancato rispetto delle limitazioni dovute all'emergenza Covid 19.