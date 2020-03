Coronavirus, grido d'allarme dei sindacati: "Mancano le protezioni a infermieri e socio sanitari"

“Siamo pronti alla mobilitazione, non è una ipotesi da escludere”. E’ preoccupato il responsabile di zona della Cgil, Cesare De Sanctis, per i lavoratori ed i degenti della Ftsa, Fondazione Territori Sociali Alta Val d’Elsa in provincia di Siena. Il grido d'allarme che giunge dal sindacato è chiaro: servono al più presto altre mascherine e guanti, i dispositivi di protezione individuale, per infermieri e operatori socio sanitari. Il timore è che senza le dovute precauzione il Coronavirus possa diffondersi: senza le dovute forme di prevenzione si possa ripetere quel che è accaduto a Siena, Bucine, Sarteano: “Nonostante la legittima paura che ci rende tutti fragili davanti a questo nemico, le lavoratrici ed i lavoratori della Ftsa ogni giorno ottemperano al proprio dovere, spinti da un profondo senso di responsabilità”, dice Carmine Verazzo, Rsu di Cgil della Fondazione Territori Sociali Alta Val d’Elsa. Ftsa offre servizi di sostegno sociale per anziani, disabili, famiglie e minori, giovani. Ha 200 dipendenti tra cui 140 tra infermieri ed operatori socio-sanitari. Sono circa 180 invece gli ospiti tra Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa e San Gimignano. “Sono rimaste del tutto inascoltate le ripetute richieste avanzate alla Dirigenza di fornire a tutto il personale i Dispositivi di Protezione Individuale”, fa sapere la rappresentanza sindacale, con riferimento a mascherine e guanti.