Coronavirus, a Siena già 2900 richieste di cassa integrazione

Sono 2900. Questo il numero totale, ad oggi, delle richieste di cassa integrazione nel territorio senese che testimoniano la crisi del momento anche in provincia di Siena. Questi i dati in possesso di Cgil e Uil. Ed oggi partono le richieste per la cassa integrazione in deroga, cioè quelle per aziende sotto ai sei dipendenti e per coloro che hanno esaurito altri ammortizzatori. Il Corriere di Siena ha intervistato il segretario provinciale della Cgil Fabio Seggiani e Patrizia Ciocchi della segreteria confederale Uil.

L'approfondimento sul Corriere di Siena in edicola oggi oppure clicclando qui.