Coronavirus, il Comune di Siena apre un conto corrente per ricevere le donazioni

Il Comune ha aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, un conto corrente dedicato a ricevere donazioni per fronteggiare le emergenze legate al COVID-19.

Tutti coloro che vorranno risponde all’appello lanciato dall’amministrazione comunale devono usare il Codice IBAN:IT 32 J 01030 14217 0000 0112 9205.

L’assessore al Bilancio Luciano Fazzi ricorda che ai sensi dell’art. 66 del Dl 17 marzo 2020 n.18 rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19” per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore dei Comuni e finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (deducibilità dal reddito d’impresa). Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

A breve il Comune indicherà le modalità con le quali è possibile accedere all’agevolazione.