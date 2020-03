Il maltempo si è abbattuto nel senese con temperature a picco e addirittura l'arrivo della neve. In alcune zone del territorio senese come Rapolano Terme e Torrita di Siena si segnala perfino la caduta di deboli fiocchi dalle ore 23.30: "Qualche nucleo più consistente - spiega Meteo Siena 24 - riesce a superare la barriera appenninica e a scaricare queste deboli precipitazioni nevose sulle aree orientali della provincia".

Le previsioni del tempo di oggi, mercoledì 25 marzo 2020, segnalate da Meteo Siena 24 indicano "nubi irregolari sin dal mattino, ma più consistenti tra le ore centrali della giornata e la prima metà del pomeriggio con deboli nevicate sulle Colline Metallifere e sul Monte Amiata, puramente coreografiche o con accumuli irrisori. Possibile qualche breve fioccata, isolata, fino a quote molto basse (200 metri) anche sul resto della provincia di Siena, ovviamente senza accumulo al suolo. Temperature minime in rialzo, massime in lieve calo". "Domani si conferma la possibilità di deboli precipitazioni nevose fino a quote molto basse (2-300 metri) già dalla notte su Amiata, in risalita entro le prime ore del mattino al resto della provincia. Possibili fiocchi anche su Siena, ma abbastanza improbabile un accumulo al suolo. La ventilazione da N/NE sostenuta potrebbe favorire deboli nevicate più consistenti al confine tra le province di Siena e Grosseto (Val di Merse - Colline Metallifere) dove si potrebbero registrare modesti accumuli al suolo (1-2 cm dai 3-400 metri di quota). Attesi circa 4-5 cm sul Monte Amiata. Nel corso della mattina temperature in graduale rialzo e trasformazione in pioggia a partire dalle aree meridionali con neve relegata alle zone più alte dell'Amiata nel pomeriggio. Fenomeni in ogni caso di debole intensità".

La regione Toscana ha emesso allerta gialla per tutta la giornata di mercoledì 25 marzo 2020 causa vento. In regione inoltre prevista allerta gialla per rischio neve e rischio ghiaccio.